L’anno prossimo molto volentieri: Van Dijk a parametro zero in Serie A | C’è il primo sì

Virgil Van Dijk sbarca in Serie A a parametro zero: arriva l’ok per la prossima stagione. Tutto sul suo futuro.

Aria di primi bilanci per Van Dijk. Il giocatore, capitano dell’Olanda, appena uscito dall’Europeo ha tirato le somme della sua avventura a Euro 2024. Un torneo condotto egregiamente dall’Olanda, che ha fatto fronte a tanti infortuni e si è presentata in semifinale contro l’Inghilterra ancora una volta spavalda e pronta a vincere. Questo nonostante la gestione piuttosto dubbia dell’allenatore Koeman.

Leader indiscusso, il centrale del Liverpool ha parlato di recente all’agenzia Reuters, dicendosi amareggiato per quanto accaduto soprattutto a livello arbitrale. Il calcio di rigore concesso per il pareggio di Kane infatti, è stato assegnato dopo revisione al var per un intervento di Dumfries, che ha lasciato più di qualche dubbio.

Un episodio che lascerà sempre l’amaro in bocca al gruppo degli oranje, ma sul quale Van Dijk vuole andare avanti. Il giocatore inoltre ha risposto ad alcune domande sul suo futuro, nelle squadre di club. Il suo contratto è in scadenza, e potrebbe farsi sotto anche una squadra di Serie A per provare un vero e proprio colpaccio.

Van Dijk, futuro in Serie A?

Sul proprio futuro il capitano dell’Olanda, si è tenuto vago: “Non ne ho idea, devo capire cosa voglio fare a livello di club e a livello internazionale“. Il suo contratto con il Liverpool è in scadenza 2025, e anche da queste parole si intuisce che non ci sia proprio aria di rinnovo in questo momento.

In queste ore le ipotesi hanno riguardato addirittura un approdo al Milan. Del resto i rossoneri dopo l’addio di Ibra lo scorso anno, di Giroud e di Kjaer quest’anno, hanno un vuoto nello spogliatoio in termini di leadership e di carisma. Che Van Dijk, uno che ha vinto tutto, all’età di 33 anni, possa fare al caso del nuovo Milan e approdare a parametro zero il prossimo anno?

Milan-Van Dijk: il flirt continua

Forte fisicamente, veloce, elegante, e olandese. Sembrano gli identikit della leggenda rossonera perfetta, eppure Van Dijk potrebbe diventare più che una suggestione il prossimo anno. Il Milan infatti, che non ha fatto dei colpi a parametro zero una politica dominante della sua gestione post RedBird ed Elliot, potrebbe calare l’asso nella manica il prossimo anno e portare a San Siro un vero campione.

Il centrale andrà infatti in scadenza come detto il prossimo anno, e il flirt con il Milan potrebbe iniziare già nel corso di questa estate. Per un colpo che illuminerebbe la piazza e porterebbe a Milanello un fuoriclasse in difesa, come non se ne vedevano da tempo.