Edoardo Lancini, difensore del Palermo, è intervenuto durante la trasmissione “Siamo Aquile” in onda su “TRM”. Ecco quanto affermato: «Cittanovese-Palermo? C’è stato uno scambio con Martinelli, poi l’arbitro ha tirato fuori il giallo e mi ha espulso. Con Martinelli mi trovo molto bene, ci divertiamo e usciamo fuori con i ragazzi. Giochiamo anche a FIFA e Call of Duty. Rito? Ho sempre le mie scarpe gialle, nel girone d’andata ho fatto bene e ho deciso di tenerle. Ho provato sia il cannolo che l’arancina. Nei campi di Serie D non è facile creare il tuo gioco, a differenza del “Barbera”. Nel secondo tempo contro la Cittanovese abbiamo segnato l’1-2 con un’azione molto bella, poi dopo la mia espulsione abbiamo fatto altri due gol. Lotta col Savoia? Quando abbiamo pareggiato col San Tommaso abbiamo attraversato un momento non facile, con loro a tre punti. In questa piazza bisogna giocare contro la pressione, ma bisogna accettarlo e vincere più partite possibili».