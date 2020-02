Edoardo Lancini, difensore del Palermo, è intervenuto durante la trasmissione “Siamo Aquile” in onda su “TRM”. Ecco quanto affermato: «Apporto di Floriano? Il calciatore non si discute e lo ha dimostrato, come persona ha dato tranquillità grazie alla sua esperienza. Ci ha detto di stare tranquilli. L’importante è vincere in questo rush finale, poi si vedrà. Kobe Bryant? Quando succedono queste cose, bisogna pensare a godersi la propria vita e a voler bene alle persone più care. Favola Leicester anche in Italia? Adesso è questione di budget. In Inghilterra, il Leicester è una squadra media che guadagna 200 milioni dai diritti tv, in Italia c’è troppa differenza. Qui c’è troppa differenza tra Serie A e Serie B. La mia idea di bel gioco è quella di pressare gli avversari e non farli uscire dalla propria metà campo. Differenza tra Serie C e Serie D? Nella prima l’intensità sarà più alta. Genitori? Un po’ hanno patito la mia scelta di giocare in Sicilia, ma sono venuti a trovarmi e si sono trovati bene».