Di seguito la nota ufficiale del clu: “La U.S. Viterbese 1908, prendendo atto delle parole espresse dal Sig. Diego Foresti nell’intervista rilasciata a TuttoC, intende sottolineare che il calciatore Mamadou Tounkara, unitamente ad altri profili importanti del club, non è da intendersi sul mercato.

Nell’ottica di un ulteriore miglioramento della rosa, infatti, la dirigenza è impegnata su diversi fronti per aumentare ancora il valore dell’organico gialloblù.

La U.S. Viterbese, inoltre, è soddisfatta dello stile, della professionalità e dell’attività svolta dagli attuali dirigenti che, come sempre, stanno lavorando alacremente per raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo sport è il campo di gioco a giudicare il lavoro svolto da ogni singolo componente del club e, pertanto, ogni giudizio “tecnico” potrà essere espresso solo successivamente. Per le valutazioni morali, però, non serve tempo: ogni elemento della U.S. Viterbese 1908 risponde ai requisiti di correttezza, lealtà sportiva e rispetto che sono alla base di questo sport e della famiglia gialloblù”.