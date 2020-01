Secondo quanto riportato da “Calcioweb.eu”, l’ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner avrebbe fatto parlare nuovamente non per le sue gesta in campo, ma, come già successo, per ciò che combina fuori il campo da gioco. Infatti, lo stesso attaccante, ha annunciato che presto uscirà un documentario sulla vita privata sua e della moglie, una sorta di Grande Fratello in cui i due verranno ripresi 24 ore su 24. Ecco le parole dello stesso Bendtner: «Sia Philine che io – ha detto – siamo abituati a essere al centro dell’attenzione dei media. Molte storie sono scritte su di noi e spesso scopriamo che solo metà della verità emerge. Nel mio libro – un’autobiografia uscita a novembre – parlo degli alti e bassi che hanno modellato la mia vita e la mia carriera finora, e questa serie è una naturale continuazione di quel racconto».