‘La trattativa è ancora in piedi’: Palermo, contratto pronto per la prossima stagione | Obiettivo salvezza in Serie A

Il Palermo spera ancora, nonostante la firma era stata vicina. La trattativa è ancora in piedi con l’obiettivo promozione e, una volta raggiunta, salvezza in A.

Ore delicatissime in casa Palermo. La società prende tempo, mentre i risultati del campo stanno iniziando a dare pace a un ambiente fino a questo momento scontento e impaziente. Dal punto di vista del mercato inoltre, i rosanero che si erano mossi benissimo a gennaio, hanno subito un duro colpo, ma nonostante il dietrofront la trattativa sarebbe ancora aperta.

Anche lato panchina, con quella di Corini messa in discussione dai risultati, sono state tante le speculazioni sul futuro. Trovare un sostituto del bresciano o continuare con l’ex capitano, è stata la domanda che più ha tenuto banco tra tifosi e anche tra vertici societari.

La vittoria di Lecco ha sicuramente dato un attimo di respiro al club, che adesso pensa al futuro. Una trattativa su tutte può infiammare i tifosi, e riportare finalmente entusiasmo in una piazza abituata a vivere sulle montagne russe.

Palermo, la trattativa è ancora viva: può arrivare a fine stagione

In queste ore molto si è parlato di Gotti al Palermo. L’ex Udinese individuato come possibile sostituto di Corini però, è adesso a un passo dal Lecce che ha esonerato D’Aversa dopo il brutto episodio e la lite in campo delle scorse ore che ha visto protagonista l’ormai ex allenatore giallorosso. Ma Gotti sembra a un passo dalla firma con i salentini, scenario che scontenta molto la tifoseria visto che vorrà dire automaticamente conferma per Corini.

Ma c’è un’altra trattativa che sembrava sfumata che può riaccendere gli animi. Una firma saltata proprio all’ultimo istante. Stiamo parlando di Daniele Verde, che a gennaio fu a un passo dal rosanero. La trattativa per l’esterno scuola Roma può tornare di moda a fine stagione.

Palermo, Daniele Verde può arrivare a fine stagione

Chissà come sarebbe andata la seconda parte di stagione del Palermo se in Sicilia fosse sbarcato Daniele Verde. Il laterale dello Spezia, che a gennaio era stato a un passo dal vestire rosanero, sta continuando la sua stagione a suon di gol (7) e rimane un rimpianto per la società.

Il Palermo però, viste le sue ottime prestazioni, potrebbe pensare di affondare il colpo a fine anno, sia per ricominciare la scalata verso la Serie A in caso di mancata promozione, sia per rinforzare la squadra con un calciatore che ha già esperienza nella massima categoria.