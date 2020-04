L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulle decisioni inerenti al mondo del calcio nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus. Il Belgio ha stoppato il campionato, accettando la classifica attuale come quella finale. Mancava solo una giornata alla fine del torneo e si è così deciso di assegnare il titolo al Bruges, primo con 15 punti di vantaggio sul Gent, annullando i tradizionali playoff. La decisione ha scatenato le ire della Uefa e delle altre leghe: «Crediamo che ogni decisione relativa alla chiusura anticipata di qualsiasi campionato sia in questo momento prematura e ingiustificata – scrivono in una lettera firmata da Ceferin, Agnelli e Olsson – siamo certi che il calcio ripartirà nei prossimi mesi e la partecipazione alle coppe è determinata dal risultato sportivo conseguito alla fine di una stagione completa». Oggi, la Lega Serie A avrà un’assemblea straordinaria per «per aggiornare gli scenari del calendario 2019/2020» oltre che per affrontare l’ipotesi del taglio degli stipendi ai calciatori.