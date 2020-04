L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulla delicata situazione che vivono i fattorini. Il primo episodio è avvenuto a Palermo, dove un rider di Glovo è stato aggredito mentre stava per consegnare le pizze nel quartiere di San Lorenzo. Poi una rapina è avvenuta allo Zen. I sindacati lanciano l’allarme: «Rapine e aggressioni si erano verificate tante volte anche in passato, ma mai i riders erano stati derubati del cibo destinato alla consegna». A Lucca, una coppia di 40enni ubriachi ha strappato dalle mani di un giovane le pizze che stava per consegnare. A Bologna hanno rubato la bici a un fattorino in centro.