L’edizione odierna de “La Stampa” parla dei gruppi che stanno nascendo in rete per dare via ad una protesta contro la quarantena. Il 17 aprile è stata creato da un tale “Real Manu” un gruppo su Telegram «25 aprile, ore 17 scendiamo in strada», che ha avuto più di 15 mila iscrizioni i in poche ore. Roberto Fiore, segretario di Forza nuova, ha rilanciato ieri pomeriggio evento e link al gruppo sul suo profilo twitter: «Oltre la destra e la sinistra rompiamo la gabbia della quarantena». Lo stesso hanno fatto i suoi due colonnelli, Luca Castellini, a capo dell’organizzazione in Veneto, figura storica degli ultras dell’Hellas