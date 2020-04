L’edizione odierna de “La Stampa” riporta le dichiarazioni di Dario Franceschini, ministro dei beni culturali e del turismo: «Cinema, teatro e concerti? Dovremo convivere col rischio contagio. Stiamo ragionando su come conciliare sicurezza e riapertura. Non sarà facile ma ci riusciremo. Musei? Si stanno organizzando con entrate dilazionate, file, sanificazioni. Città d’arte? «Alla fine dell’emergenza torneranno come prima perché l’Italia è irrinunciabile per tutti i viaggiatori del mondo. Se potremo andare in spiaggia? Massì! Dipende da come rispetteremo le misure di questi giorni. Il 2020 potrà diventare un anno in cui scoprire l’Italia meno conosciuta».