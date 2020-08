Dopo aver formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, insperata fino a qualche settimana fa, in casa Catania è tempo di organizzare la nuova stagione anche sul piano tecnico; saltato Cristiano Lucarelli, prossimo a sedere sulla panchina della Ternana, gli etnei sono alla ricerca di un nuovo allenatore ed il profilo principale resta quello di Giuseppe Raffaele, che ha condotto il Potenza al quarto posto in classifica nell’ultimo torneo. Intervistato da “La Sicilia”, il direttore dell’area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, ha parlato anche della situazione legata al nuovo mister: «Raffaele arriverà? Aspetto notizie. In alternativa ci sarebbero Dal Canto e Oscar Brevi: il primo lo conosco bene, Brevi è un ottimo tecnico. Ma c’è solo un interesse verso Raffaele». Il direttore ha annunciato inoltre che il ritiro estivo dei rossoazzurri sarà svolto a Torre del Grifo dal 18 agosto al 23 settembre.