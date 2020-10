Le pagine sportive dell’edizione odierna de “La Sicilia” ospitano un’intervista a Gaetano Nicolosi, maggior azionista della SIGI.

L’imprenditore parla del rilancio del Catania: «Abbiamo mantenuto le promesse della vigilia. Lo sforzo finanziario è stato e resta notevole, ma siamo andati oltre rinnovando totalmente la squadra. Stiamo rinascendo. Confidiamo sempre nell’aiuto dei catanesi. Il nostro bancomat non ha disponibilità illimitata, resto dell’avviso che chi vuole bene e ama il Catania, a seconda della possibilità, deve offrire un contributo.





Per quanto riguarda il “Massimino”, ci siamo rivolti ad una ditta qualificata che sta effettuando un intervento tampone per far tornare il manto in condizioni accettabili. Dopo la partita con la Ternana dovremmo tornare su un terreno non più paragonabile ad un campo di patate».