La Sigi continua l’opera di rafforzamento al proprio interno nell’ottica di aggiudicazione del bando di gara pubblico per l’acquisizione del Calcio Catania. Come riporta l’edizione odierna de “La Sicilia”, infatti, la Spa potrà contare sull’apporto del Gruppo Grimaldi, che controlla la Grimaldi Lines, una compagnia di navigazione, anche se non si conoscono i termini dell’accordo.