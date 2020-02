L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sullo scontro tra FC e ACR Messina relativo alla gestione dello stadio “Scoglio”. Rocco Arena, patron dell’FC, al termine della gara contro il Nola aveva affermato: «Non abbiamo l’acqua calda, un’autentica vergogna per Messina. Prenderemo 1000 euro di multa, ma questo disservizio non dipende dall’FC Messina». L’ACR è, infatti, il gestore del “Franco Scoglio” e l’FC paga una somma alla società di Sciotto per disputare le gare nell’impianto in base alla convenzione stipulata dal Comune. Una “grana” arrivata anche al Sindaco, che potrebbe diffidare formalmente la società.