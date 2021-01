L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta un’intervista realizzata al difensore del Catania Claiton.

Ecco le sue parole:





«Bari e Ternana hanno attaccanti molto forti, col Bari abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi quel confronto non si è chiuso come speravamo o come avremmo meritato. Gli umbri hanno già vinto il campionato? Guardando la classifica, adesso, sì, la Ternana sembra molto più avanti. Ma noi porteremo avanti il nostro lavoro in umiltà per arrivare più lontano possibile. Sembra una frase fatta, ma è attuale: guarderemo gara per gara perchè il nostro deve essere un percorso a breve termine».