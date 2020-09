L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Catania. Il club rossazzurro chiuderà nelle prossime ore per l’attaccante esterno Simone Russini. Per la porta confermato l’avvicinamento di Pietro Perina. Tra le uscite confermati Furlan, Mazzarani, Curcio, Vicente, Salandria e Di Stefano. Stretta decisiva per Sarao, ma piace anche Kanoute del Catanzaro.