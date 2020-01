Il Catania sta attraversando un periodo di caos, soprattutto per quanto riguarda la cessione della società. L’edizione odierna di “La Sicilia” fa il punto della situazione su quello che è avvenuto ieri, con l’imprenditore pugliese Follieri che si è ritirato dalla corsa per la società etnea per la mancata firma del patto di riservatezza. La cordata d’imprenditori siciliani invece non ha fatto nessun passo avanti, non è arrivata la lista dei soggetti interessati e le credenziali bancarie.