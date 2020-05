Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Il Tempo’, la Procura federale ha aperto un procedimento nei confronti di Claudio Lotito. La Procura convocherà presto Lotito per chiedere chiarimenti su un passaggio della sua intervista a “Repubblica”: «Oggi – disse Lotito il 26 aprile scorso – io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista».

Cosa intendeva Lotito? Che la partita non sia stata regolare? E, nel caso, perché? Queste sono le domande che gli inquirenti faranno al presidente della Lazio. La Procura in questi casi è tenuta ad aprire un fascicolo e quello che succederà dopo dipende innanzitutto dalle risposte che Lotito fornirà durante l’audizione. Se il numero uno della Lazio metterà in discussione la regolarità di quel match allora potrebbe essere aperto un fascicolo per illecito sportivo. In caso contrario, gli inquirenti potrebbero valutare il deferimento di Lotito per dichiarazioni lesive.