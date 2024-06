La prima mossa di Marotta presidente Inter: tu firmi con noi | Regalo a tutti i tifosi dell’Inter

Marotta da neopresidente piazza il primo colpo. Firma prenotata e nuovo regalo ai tifosi: cifre da top club sul piatto.

Nonostante le smentite delle scorse settimane alla fine Giuseppe Marotta ha ceduto. Non è chiaro se per mancanza di figure alternative, che lo stesso ex Juve aveva provato a spingere per prendere il posto da numero 1 del club. Solo qualche ora prima dell’annuncio infatti, Marotta aveva dichiarato: “Sono nato ds e continuerò così, il presidente è un ruolo che spetta ad altri”.

Ma nel percorso di Marotta alla fine Oaktree ha intravisto anche un futuro roseo da presidente, non proprietario, come Facchetti ai tempi di Moratti. A lui spetteranno ancora le decisioni tecniche, ma potrà avere voce in capitolo oltre che sul mercato anche su aspetti societari più profondi.

Intanto Marotta prepara il primo colpo da quando riveste la nuova carica, blindando uno dei top della squadra con un rinnovo atteso ormai da mesi.

Primo colpo per Marotta presidente

Il primo colpo per Marotta da presidente dell’Inter sarà un rinnovo. Una trattativa che va avanti ormai da mesi, dalla scorsa primavera, quando Inzaghi e la vecchia società avevano raggiunto un’accordo per le prossime stagioni in virtù dei risultati sportivi egregi ottenuti nella stagione 2024.

Nelle prossime ore l’incontro decisivo per la chiusura del rinnovo spetterà ai vertici societari e a Tinti. L’agente di Inzaghi avrebbe accettato le richieste del club, che dopo lo Scudetto della seconda stella è pronto a ricoprire d’oro il trascinatore nerazzurro, sempre più vicino a rinnovare ancora per altri 2-3 anni: ecco le cifre del nuovo contratto.

Inzaghi-Inter: fumata bianca

Come riportato dal Corriere dello Sport, è vicinissima la fumata bianca tra Inzaghi e l’Inter. Il tecnico non è mai stato in discussione quest’anno, a differenza della scorsa stagione quando solo il raggiungimento della finale di Champions convinse la società a rinnovarlo e non esonerarlo dopo un campionato deludente condito da 12 sconfitte in Serie A.

Stavolta la musica è stata totalmente diversa, ossia dominio in Italia e un percorso così così in Europa. Inzaghi andrà a guadagnare circa 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2026, con un’opzione anche per il rinnovo nel 2027. Cifre da top per Inzaghi, arrivato nel 2021 a sostituire Conte che si legherà presto all’Inter per altri 2-3 anni. La firma arriverà dopo l’incontro in sede tra l’entourage di Inzaghi e il club nerazzurro.