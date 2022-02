L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla svolta ai vertici di Dazn.

Nuovi nomi per nuovi sviluppi, con l’obiettivo di consolidare e arricchire il valore di un’azienda sempre più protagonista anche nel nostro Paese. Dazn ha annunciato ieri una rivoluzione ai vertici del gruppo in Italia, con la nomina di Franco Bernabè a senior strategic advisor per le attività in Italia e di Stefano Azzi a ceo dal primo marzo. Si tratta di due nomi molto noti nelle telecomunicazioni e per questo vengono visti come un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo della piattaforma streaming che detiene per il prossimo triennio i diritti di trasmissione dell’intera Serie A. Bernabè, nome anticipato dal Sole 24 ore, è stato infatti due volte amministratore delegato di Telecom Italia, azienda da cui proviene anche Azzi dove copriva il ruolo di capo della divisione commerciale consumer. Del resto Tim oggi è anche il principale partner tecnologico e di distribuzione di Dazn.

Verso il futuro Entusiasta il ceo di Dazn Group Shay Segev: «È un vero onore avere Bernabè come advisor: è un professionista autorevole, la cui guida e competenza saranno le benvenute, mentre si continua a lavorare instancabilmente per migliorare la qualità del nostro servizio e l’esperienza dei tifosi». Ai tifosi pensa lo stesso Bernabè nella sua prima dichiarazione nella nuova veste: «Quest’azienda ha una strategia innovativa e un team di professionisti che ha a cuore le esigenze dei propri clienti. Da appassionato di sport, è con enorme piacere che ho accettato questo ruolo. Sono fiducioso di riuscire a supportare l’ambizione di Dazn di offrire una grande esperienza a tutti gli amanti di sport italiani». E l’esperto di trasformazione digitale Azzi: «L’opportunità di entrare a far parte di una squadra di professionisti così di successo è un onore. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza e lavorare con Veronica». Il riferimento è a Veronica Diquattro, che resta Chief Revenue Officer per l’Europa e supervisionerà le operazioni commerciali anche di Dazn Italia. In una nota Dazn ha sottolineato come la prestigiosa nomina di Bernabè «rafforzi l’impegno a lungo termine di Dazn nel mercato italiano».