La Nuova Venezia: “Pohjanpalo è sempre più vicino al Palermo. C’è il sì di massima anche del giocatore”

Come riportato da La Nuova Venezia, il mercato del Venezia entra nel vivo, con la trattativa per Joel Pohjanpalo che tiene banco tra la dirigenza e la tifoseria arancioneroverde. Il capitano finlandese, simbolo della squadra, è al centro di un’operazione che potrebbe portarlo al Palermo, generando malumori e proteste tra i sostenitori lagunari.

La trattativa con il Palermo

Il Palermo ha individuato in Pohjanpalo il colpo clamoroso per la Serie B, offrendo al giocatore un contratto fino al 2029 con un ingaggio ritoccato rispetto ai 1,2 milioni netti che percepisce attualmente al Venezia. Tuttavia, la società siciliana non ha ancora soddisfatto la richiesta di 6 milioni di euro per la clausola rescissoria, fermandosi sotto i 4 milioni.

Nonostante un accordo di massima tra il Palermo e l’agente del giocatore, Dirk Hebel, la decisione finale è legata a molti fattori. Pohjanpalo, profondamente legato alla città e alla squadra, valuterà l’offerta solo se tutte le condizioni saranno soddisfatte, lasciando aperta la possibilità di rimanere a Venezia.

Un mercato instabile

La situazione economica del Venezia obbliga il club a vendere per poter operare sul mercato. La possibile cessione di Pohjanpalo porterebbe fondi necessari per rinforzare la rosa e lottare per la salvezza in Serie A. Tra i nomi monitorati come sostituti ci sono Andrea Belotti (Como), Eldor Shomurodov (Roma), Christian Kouamè (Fiorentina) e Daniel Fila (Slavia Praga).

Proteste dei tifosi

I tifosi arancioneroverdi hanno reagito duramente alla possibilità di perdere il loro capitano. Striscioni con messaggi come “Il Doge non si tocca” e “Giù le mani da Pohjanpalo” sono apparsi fuori da Ca’ Venezia, mentre sui social si sono moltiplicate le critiche alla società.

Una sfida cruciale all’orizzonte

La situazione si complica ulteriormente con l’imminente sfida salvezza contro il Verona al Penzo, in programma tra quattro giorni. L’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà affrontare un momento delicato, tra infortuni e incertezza legata al mercato.

Conclusione incerta

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Pohjanpalo e per le ambizioni di Venezia e Palermo. Mentre il club lagunare cerca di trovare un equilibrio tra mercato e campo, il Palermo spera di chiudere un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie B. Nel frattempo, il malumore dei tifosi rende il contesto ancora più esplosivo.