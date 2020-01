Il Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza ha intenzione di costruire il centro sportivo (clicca qui)per consentire alla squadra e al settore giovanile di avere un centro tutto suo. L’area dove dovrebbe sorgere questo potrebbe essere l’ex campo Rom della Favorita, ma non tutti sono d’accordo, soprattutto Legambiente Sicilia: “Leggiamo dalla stampa – dichiara Gianfranco Zanna presidente di Legambiente Sicilia – con stupore e forte preoccupazione che si sta discutendo di realizzare nell’area della Favorita, che ospitava il campo rom, un nuovo centro sportivo, proposto dalla nuova società della ‘Palermo calcio’. Capisco – continua la nota – il fascino del progetto, avanzato da chi si è fatto carico di ricostruire le sorti della società sportiva, ma mi chiedo se i protagonisti di questa vicenda, a partire dalla Regione e dal Comune, si ricordano che quello è un’area di parco e siamo dentro ad una riserva naturale. Smettiamola di ridimensionare la questione affermando: “ma sono solo dei campi di calcio e pure in erba”. Dentro la riserva bisognerebbe costruire spogliatoi, docce, servizi igienici e altre strutture a supporto, quindi altro cemento. E questo non si può fare. È vietato”. Legambiente Sicilia chiede di costruire il centro sportivo in un posto diverso dall’ex campo Rom: “Il centro sportivo si faccia da un’altra parte, a Boccadifalco ad esempio, dove il ‘Palermo calcio’ si allena o in un’altra area della periferia della città per riqualificarla e rilanciarla. Mentre, nell’area in questione, si progetti – conclude Zanna – un recupero che tenga in considerazione il suo valore storico e ambientale, riconducendola nell’alveo di quello che è il Parco della Favorita, della sua storia e del suo futuro”.