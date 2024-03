La Nazione: “Pisa verso il Palermo con la rosa al completo. Tornano Tramoni e Torregrossa”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul Pisa e la preparazione in vista della sfida contro il Palermo.

Il futuro non conta, esiste solo il presente. Il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani non si è lasciato distrarre dalle voci di un interessamento della Fiorentina, rimanendo concentrato sul “qui ed ora”, che deriva dal latino “Hic et nunc”, un motto che riprende il principio del carpe diem di Orazio. «Ho la testa bene allineata – ha detto l’allenatore in conferenza stampa -. Non mi deconcentrano queste voci. Ho cominciato un percorso qui e voglio a tutti i costi far sì che questa maratona che abbiamo iniziato finisca nel migliore dei modi».

Aquilani vive il momento presente, così come la squadra nerazzurra. A Pasquetta infatti il Pisa affronterà il Palermo per la prima di otto finali da qui a fine campionato. L’allenatore è felice per il ritorno dei tifosi all’Arena: «Siamo felici e contenti del rientro della Curva Nord – prosegue Aquilani -. Abbiamo sempre detto quanto siano importanti per noi. Ci daranno una grande mano per il rush finale».

Un rush finale che vede la squadra, per la prima volta, recuperare quasi tutti gli effettivi, a parte Barberis, dopo una stagione costellata da 44 infortuni: «Ci fa piacere aver recuperato tutti, o quasi, a parte Barberis che starà fuori molto a lungo – analizza Aquilani -. Tutti potranno dare un contributo importante, anche chi non ha dato quanto poteva avrà un’altra possibilità. Abbiamo bisogno di tutti». I rientri che fanno più rumore sono quelli di Torregrossa e Matteo Tramoni: «Sono entrambi recuperati. Saranno valutati in maniera approfondita per capire quanti minuti hanno nelle gambe».