La Nazione: “Pisa, domani la ripresa della preparazione verso il Palermo. Società pronta a incassare per la cessione di Lucca”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul Pisa e la ripresa in vista del Palermo.

Tornerà domani ad allenarsi a San Piero a Grado la truppa di Alberto Aquilani dopo due giorni di riposo per preparare la sfida casalinga con il Palermo dell’1 aprile. Nel frattempo è bottino ricco in campo internazionale per il Pisa. Confermate le convocazioni in nazionale maggiore per Marius Marin, con la Romania, Jan Mlakar, con la Slovenia e anche di Hjortur Hermannsson, con l’Islanda. Quest’ultimo si gioca tutto per sperare di entrare negli ultimi posti disponibili di Euro 2024.

Per l’islandese infatti ci sarà lo spareggio contro Israele il 21 marzo a Budapest, mentre in caso di vittoria il 26 marzo i nordici affronteranno la vincente di Bosnia-Ucraina per uno degli ultimi pass disponibili per Euro 2024. Tommaso Barbieri invece è stato convocato nella selezione under 20 italiana. La nazionale under 20 infatti è impegnata nella Elite League, che riprenderà da Tagoviste (Romania). Gli azzurri sono infatti in testa alla classifica con 13 punti e un risultato positivo permetterebbe di vincere il torneo con Barbieri che ha la possibilità di portare a casa un successo internazionale importante.

Per quanto riguarda invece Tomas Esteves, il giocatore partirà per raggiungere i compagni nel Portogallo Under 21. Ultima convocazione quella di Miha Trdan con la Slovenia under 19. Da segnalare però anche la convocazione di Lorenzo Lucca, in prestito all’Udinese, nella nazionale maggiore italiana di Spalletti, attualmente con un bottino di 7 reti segnate in Serie A e vero oro di Pisa. A fine stagione infatti i bianconeri potrebbero riscattarlo per 8 milioni di euro dai nerazzurri.