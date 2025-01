La Nazione: “Pisa, arriva Meister dal Rennes”

Secondo “La Nazione”, il Pisa è vicino a chiudere un trasferimento significativo. Henrik Meister, già seguito dal club prima del suo passaggio al Rennes, è in procinto di unirsi ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto, condizionato dalla promozione in Serie A. Il centravanti danese, acquistato dal club francese per 9 milioni di euro, non è riuscito a imporsi in Ligue 1 nonostante un promettente debutto. Il Pisa ha stabilito una clausola di riscatto tra i 5 e i 7 milioni di euro, puntando su di lui per il salto di categoria.

Continue Reading