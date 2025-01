Il Mattino: “Salernitana, due club di B su Verde”

La permanenza di Daniele Verde alla Salernitana non ha lasciato il segno nei suoi primi sei mesi, complice anche la situazione complicata del club. Arrivato dall’Empoli, Verde ha trovato difficoltà a emergere. Ora, con l’ingaggio di nuovi attaccanti come Alberto Cerri e Antonio Raimondo, una sua partenza a gennaio sembra possibile. “Il Mattino” riporta che Bari e Pisa mostrano interesse per il giocatore nato nel 1996. Una trattativa potrebbe svilupparsi solo con una formula simile a quella usata dallo Spezia, che prevedeva un passaggio da prestito a obbligo di riscatto sotto certe condizioni.

