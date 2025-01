Palumbo: «Magari vado in A con il Modena. Vincere a Palermo sarebbe importante»

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” ha riportato un’intervista al centrocampista del Modena Antonio Palumbo il quale ha conquistato il titolo di “Canarino dell’anno” per il secondo anno consecutivo. Il centrocampista attribuisce questo successo alla fiducia e al supporto della piazza modenese, che continua ad apprezzare il suo impegno. Tuttavia, non si accontenta: «Spero di migliorare ancora e magari vincere anche in futuro».

Trasferta a Palermo: «Vincere al Barbera sarebbe un segnale importante. Portare a casa un risultato del genere ci carica e ci rende più consapevoli delle nostre potenzialità».

Mercato e futuro in Serie A: «Non ci penso, non è una cosa che mi distrae, non mi sveglio la mattina sperando di ricevere un’offerta. Qui sto bene, vivo bene, la gente mi apprezza e prima di andare via da qui deve presentarsi qualcosa di molto importante, altrimenti non ci penso. Dovesse arrivare la serie A, so che ne parleremmo con la massima sincerità col club, ma non è nei miei pensieri. Normale che l’obiettivo di ognuno di noi sia la A…magari ci andrò col Modena».