Un calciatore residente nella provincia di Siena è risultato positivo al test del corona virus. Come riporta “La Nazione”, il ragazzo gioca in una squadra di serie C e domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita. In piena notte è arrivata la notizia dell’esito positivo e all’alba un’ambulanza speciale lo ha prelevato dall’abitazione per trasferirlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena.