La Merlo calcio a 5 vince il campionato di Serie C2 girone A di calcio a 5

Matematicamente promossi la Merlo Calcio a 5 con 49 punti in classifica approda in serie C1 e sale di categoria.

Disputata sabato 06/04 nel campo di Sferracavallo contro l’oratorio Santi Cosma e Damiano la partita decisiva che sancisce la vittoria matematica del campionato con uno stacco di 5 punti dalla seconda in classifica, il città di Marsala con il risultato finale di 3 a 7 per gli ospiti.

Primati su primati per la squadra del presidente Wilson Merlo, prima in classifica in casa e in trasferta, con 98 reti segnate di cui 35 fatti solamente nel girone di ritorno da un grande Mirko Sorrentino.

Un campionato scoppiettante che ha visto protagoniste diverse squadre, a partire dall’Asd Jato , ritiratasi poche giornate dopo l’inizio del girone di ritorno, testacoda tra tre squadre, Merlo , Marsala, e Ficarazzi, successivamente partita dopo partita La Merlo calcio a 5 riesce a staccarsi dalle altre procedendo passo passo verso la vittoria finale.

I ragazzi di Mister Massimo Gallo mettono il sigillo per la serie C1 e possono godersi il momento rilassandosi in vista dell’ultima partita di campionato.

La zona playoff rimane piena di aspettative e suspence con gare che si preannunciano di altissimo livello con protagoniste le altre 4 prime della classe, Marsala, Ficarazzi, Futsal Emiri e Pioppo.