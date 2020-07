La Juventus ha vinto il campionato di Serie A 2019/2020. La società ha aggiornato anche la grafica all’esterno dell’Allianz Stadium: 38, contando anche i due scudetti revocati, mentre per la FIGC (e non solo) restano 36. I tifosi bianconeri non hanno assolutamente dubbi. E sui social sono tornati a ribadire la loro posizione. Sono ormai anni che la Juve rivendica i due titoli revocati dopo ‘Calciopoli’. Anni di ricorsi su ricorsi per un’ingiustizia subita, a detta loro. Sta di fatto che gli scudetti vinti nel 2004/2005 e nel 2005/2006 sono stati revocati. Negli anni successivi ulteriori registrazioni audio, non disponibili al momento del processo sportivo, hanno coinvolto altre società e fatto riaprire il processo. Dopo 5 anni, però, i reati di illecito sportivo sono andati in prescrizione. E dopo la vittoria di ieri la polemica si è riproposta. Sui social si sono create due fazioni: da una parte i tifosi della Juve, che contano 38 scudetti e provano a convincersi che sia davvero così, provocando gli avversari; dall’altra quelli di tutte le altre squadre, che ne assegnano ai bianconeri “solo” 36 e non le mandano a dire. Ecco alcuni commenti: