Brutte notizie per Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala. La fidanzata dell’attaccante della Juventus, tramite il proprio profilo Instagram ha annunciato di avere nuovamente il Coronavirus. «Il 21 marzo io e il mio ragazzo – dichiara Oriana – abbiamo fatto un test per il Coronavirus e siamo risultati positivi. 3 giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo. Ieri mattina ne ho fatto un altro che invece è risultato positivo, quindi ho ancora il Coronavirus. Non so bene come funziona, non so neanche perché prima il test sia risultato negativo e poi positivo. Ho sentito che se contrai il virus e poi ti fanno un test può risultare un falso negativo, proprio per questo motivo ne fanno un altro, per assicurarsi che sia al 100% e negativo». In chiusura la fidanzata dell’attaccante argentino ha rassicurato sulle loro condizioni di salute: «Noi stiamo molto bene e non abbiamo quasi più sintomi. Continuiamo così ovviamente, però continuate a rimanere in casa e chi ha qualche dubbio sappia che 15 giorni non bastano. Prendetevi cura di voi e degli altri».