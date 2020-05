Lo stadio Renzo Barbera riapre i battenti per i calciatori della prima squadra rosanero, che da oggi potranno fare allenamenti individuali e facoltativi sul campo dell’ex Favorita. La notizia è arrivata nella serata di ieri a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno del 02.05.2020, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del club di viale del Fante.

Ma cosa cambia da oggi per i calciatori del Palermo? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, questa mattina i giocatori rosanero che decideranno di allenarsi allo stadio Renzo Barbera si presenteranno tra le 10 e le 12 presso l’impianto di viale del Fante dove si recheranno con le proprie autovetture. Una volta arrivati, in base a quanti decideranno di allenarsi allo stadio, verrà fatto un programma per le mattine seguenti. Ad esempio, se tutti decideranno di cogliere l’occasione e correre allo stadio piuttosto che a Mondello, bisognerà capire se potranno lavorare tutti contemporaneamente, rigorosamente a due metri di distanza, o se sarà necessario suddividerli in piccoli gruppi di 3-4 giocatori alla volta.

Per quanto riguarda il tipo di allenamento, gli uomini di Pergolizzi seguiranno lo stesso programma fisico che gli è stato dato dallo staff del tecnico rosanero lo scorso 5 marzo: sarà un lavoro esclusivamente aerobico, dunque niente palestra, che sarà comunque chiusa così come lo spogliatoio. Inoltre, allo stadio “Renzo Barbera” i calciatori saranno da soli: niente staff, niente allenatore. Saranno presenti solamente un massaggiatore, che osserverà gli allenamenti rigorosamente dalla tribuna, e naturalmente un medico. All’incontro di oggi, invece, ci sarà anche un preparatore che darà loro alcune indicazioni e farà un “check” veloce per poi andar via.

Il tutto in attesa di disposizioni ufficiali dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC sul futuro del campionato 2019/20.