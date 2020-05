L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle perplessità attorno a Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport. Domande tante, risposte nessuna. Un confronto che dovrebbe essere istituzionale si riversa sui social, approfittando della totale mancanza di serenità. I professionisti di A e B rimarrebbero con le mani in mano di fronte a una sforbiciata da 585 milioni per la sola Serie A, se si considera il monte stipendi ’18-19? La cifra sale ulteriormente con l’incremento registrato nella stagione in corso grazie soprattutto a Juve e Inter e aggiungendo la quota della B. E, attenzione, trascuro per il momento il discorso relativo alla perdita del posto di lavoro per i professionisti meno tutelati, visto che il lockdown farebbe sparire numerose società delle serie principali.