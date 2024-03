La dirigenza non può più trattenerlo: decisione comunicata | L’allenatore lascia la Serie A e vola in Premier

Pessime notizie per il top club del nostro campionato, che perderà la propria guida tecnica dopo che il mister ha scelto di trasferirsi in una squadra inglese per la prossima stagione.

Negli ultimi anni molto spesso ci siamo abituati purtroppo a veder partire i migliori talenti del nostro campionato verso altre leghe, in particolar modo in direzione Premier League.

Questo è di sicuro il più bel campionato al mondo, e ad ogni sessione di mercato le sue squadre provano a prendere i più forti calciatori in circolazione.

Tutto ciò però accade anche per quanto riguarda gli allenatori. Anche per questa ragione infatti in estate un grande tecnico di Serie A è pronto a lasciare l’Italia e una big del bel paese per trasferirsi proprio in territorio inglese.

Ciao ciao Italia, si vola Oltremanica

Le buone cose che sta facendo Simone Inzaghi alla guida dell’Inter non sono di certo passate inosservate al resto d’Europa. Il tecnico piacentino, oltre a tutte le varie coppe nazionali e supercoppe conquistate alla guida della Beneamata, finalmente in questa stagione sta per portarsi a casa il primo scudetto della sua carriera da allenatore, dominando in largo e in lungo la Serie A, dove ha dato diversi punti di margine alle avversarie.

Tuttavia l’ex Lazio ha iniziato a guadagnare i favori della critica già lo scorso anno, quando ha condotto i nerazzurri fino alla finale di Champions League, dove è stato sconfitto in maniera quasi immeritata da un fortissimo Manchester City. Questo importante cammino, al netto della eliminazione di questa stagione, ha fatto drizzare le antenne a diverse società già nei mesi scorsi. In estate però ci sono alcuni club inglesi che per varie vicissitudini dovranno cambiare allenatore e stanno guardando seriamente alla chance di prendere Inzaghi.

Dove potrebbe allenare Inzaghi?

In particolar modo sono due le squadre inglesi pronte ad affidare la panchina a Simone Inzaghi. Una è il Liverpool, che in estate saluterà Jurgen Klopp, che ha deciso di interrompere la sua avventura ad Anfield dopo diversi anni.

L’altra è l’Arsenal. Mikel Arteta infatti è finito nel mirino del Barcellona, che a sua volta dirà addio a Xavi, e di conseguenza i Gunners devono trovare un sostituto qualora lo spagnolo decidesse di trasferirsi in Catalogna. Vedremo dunque come si evolveranno le cose nei prossimi mesi e quale sarà il futuro di Simone Inzaghi.