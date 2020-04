Attraverso la propria pagina Facebook, la Curva Nord 12 ha postato un video dei “Minorenni” per far finta che oggi sia un giorno un po più tranquillo, quello della partita: “Mentre c’è chi lotta per la propria vita e chi la rischia per aiutare gli altri vogliamo ricordare che stare a casa, con tutte le conseguenze economiche che può comportare, è comunque il sacrificio minore.

Vogliamo provare a strappare un sorriso al popolo rosanero grazie ai nostri minorenni, quei bambini che rappresentano la forza e la gioia di vivere. Affrontiamo questo momento con la giusta attenzione e prevenzione per il bene dell’intera comunità.

Almeno per qualche minuto chiudiamo gli occhi e facciamoci “Portare via” pensando che è domenica, il giorno della partita…”