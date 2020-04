Il governo si muove contro le fake news sul coronavirus Sars-Cov-2. Come riporta “Repubblica.it”, il sottosegretario Andrea Martella ha firmato il decreto che istituisce una task force di otto esperti. Non sarà un ministero della Verità e non si occuperà di opinioni. Si sta discutendo molto sui social sul ruolo di cani e gatti rispetto al coronavirus, ma in realtà finora è accaduto il contrario: sono gli esseri umani ad aver infettato gli animali, ha chiarito l’Istituto superiore di Sanità ribadendo che per ora non esiste alcuna evidenza che cani e gatti abbiano un ruolo nel contagio ma che, al contrario, è importante proteggere gli animali di pazienti affetti da Covid-19. In tutti gli altri casi, «gli animali domestici contribuiscono alla nostra gioia e al nostro benessere soprattutto in periodi come questo».