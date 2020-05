In casa Hellas Verona Women la situazione è al momento di attesa. Le calciatrici sono tutte rientrate nei propri domicili in Italia, con la sola Madison Solow volata all’estero, già da tempo, per tornare nel suo Canada. Al momento non è stata infatti fissata alcuna data di ripresa degli allenamenti nel centro sportivo, siano essi individuali o di gruppo, con le calciatrici gialloblù che si allenano a casa seguendo un programma giornaliero fornito loro dallo staff, con cui sono in contatto costante. L’Hellas, come altre società, attende le decisioni che il Consiglio Federale prenderà e la definizione dei protocolli da applicare per un’eventuale ripresa della Serie A femminile. La società aveva provveduto, all’inizio dell’emergenza, a una sanificazione quotidiana del campo e degli spogliatoi dove le ragazze si allenano e giocano, ma a questo punto resta l’incognita sui costi legati al protocollo da seguire per un’eventuale ripresa dell’attività e agli aspetti burocratici e amministrativi per il prolungamento della corrente stagione sportiva.