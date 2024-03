Il Venezia travolge 3-0 il Palermo: dominio dei veneti, rosanero investiti dai fischi del Barbera

Il Palermo crolla ancora una volta e questa volta in uno scontro diretto dal peso specifico inimmaginabile che di fatto lo taglia fuori dalla lotta al secondo posto. Al Barbera il Venezia domina la partita e firma due gol nel primo tempo con il capocannoniere del campionato Pohjanpalo. Un monologo della squadra di Vanoli, sempre in totale controllo del match davanti ai 27mila della Favorita. I rosanero rischiano di subirne almeno altri due, evitati dalle parate di Pigliacelli. Il portiere del Venezia di fatto non viene mai impegnato, la reazione dei rosanero è quasi inesistente nella ripresa e la squadra di Vanoli riesce ad amministrare senza rischi. I tifosi rumoreggiano già nel primo tempo e a fine partita i fischi diventano assordanti. Nel recupero Gytkaer firma il definitivo 3-0 che stende i rosanero. Il Palermo si è spento, dimostrando di non essere ancora all’altezza, sia tecnicamente che mentalmente. La vittoria del Venezia riporta i rosanero in zone poco consone al valore della rosa e con la preoccupazione che forse anche i playoff siano tutti da conquistare. Questa squadra rischia di buttare al vento una stagione.

Il live del match:

PRIMO TEMPO

Inizia il match del Renzo Barbera tra Palermo e Venezia, anticipo della 30a di Serie B. Palla gol per il Venezia dopo due minuti con Ellertson, decisivo Gomes a fare muro. Risponde subito il Palermo con la discesa di Lund che arriva in area di rigore ma sbaglia la misura del cross. Parata importante di Piglacelli sul destro ravvicinato di Altare al 5′. Al 7′ occasione per Brunori di testa sul cross invitante di Gomes. All’8′ contatto tra Lund e Candela nell’area di rigore del Venezia, il terzino del Palermo reclama un calcio di rigore ma Doveri lascia proseguire. All’11’ occasione ghiotta per Diakité che colpisce di testa a botta sicura ma trova la testa di candela che evita un gol fatto. Ancora Lund pericoloso, servito da Di Francesco il terzino americano conclude col destro ma strozza troppo il tiro. Al 19′ gol del Venezia con Pohjanpalo che arriva indisturbato a colpire di testa su un cross da destra, Pigliacelli sfiora ma non riesce ad evitare la rete.

Al 23′ Brunori conclude col mancino dopo una palla respinta dal portiere, il suo tiro si spegne sul fondo. Al 30′ gol del Venezia con Pohjanpalo che firma la doppietta personale: Pierini prolunga di testa, l’attaccante arriva davanti a Pigliacelli e con l’esterno lo batte. Al 44′ Pohjanpalo sfiora la tripletta, decisivo Pigliacelli poi sulla ribattuta l’attaccante non trova lo specchio della porta. Al 45′ Ellertson sfiora il 3-0 in contropiede ma il suo sinistro è fuori misura. Si chiude il primo tempo tra i fischi del Barbera.

SECONDO TEMPO

Triplo cambio per il Palermo: dentro Aurelio, Graves e Vasic, fuori Lund, Nedelcearu e Di Mariano. Occasione per Pierini al 51′ sull’errore in disimpegno di Aurelio, palla alta sopra la traversa. Al 54′ si rende pericoloso Di Francesco con un destro di controbalzo, sicuro Joronen che la blocca. Al 56′ Pigliacelli salva su Candela a botta sicura e tiene in vita il Palermo. Altra occasione per il Venezia, Pierini calcia in diagonale, sicuro Pigliacelli. Occasione per Ceccaroni al 62′, colpo di testa che sfiora la parte alta della traversa. Al 62′ Corini inserisce Traoré per Henderson. Chance per i rosanero, cross di Di Francesco con Traoré che manca di poco l’impatto col pallone. Si resta sul 2-0 per il Venezia. Al 75′ segna il Venezia con Olivieri ma Doveri ferma tutto per fallo precedente su Graves. Al 73′ entra Soleri al posto di Segre, Palermo con 5 attaccanti in campo. Pojhanpalo sfiora la tripletta, Pigliacelli si salva in due tempi. Tentativo di Brunori al 91′, un tiro cross che si spegne sul fondo. Gol del Venezia al 93′, Gytkjaer firma il definitivo 3-0 e riceve anche gli applausi del Barbera. Game over al Barbera, il Palermo perde 3-0 contro il Venezia e viene travolto dai fischi.

TABELLINO

Marcatori: 19′, 30′ Pohjanpalo, 91′ Gytkjaer

Ammonizioni: Altare, Ceccaroni

Espulsioni:

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Gomes, Henderson; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All. Corini.

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Marconi, Vasic, Buttaro, Soleri, Aurelio, Traorè, Coulibaly.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Altare, Idzes, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

A disposizione: Bertinato, Grandi, Gytkjaer, Modolo, Jajalo, Bjarkason, Cheryshev, Lella, Svoboda, Ullmann, Andersen, Olivieri.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri (Roma 1)

AA1: Vivenzi (Brescia)

AA2: M. Rossi (Biella)

IV UFFICIALE: Zanotti (Rimini)

VAR: Nasca (Bari)

AVAR: Pezzuto (Lecce)