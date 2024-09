“Kvaratskhelia alla Juventus”: succede di tutto | Tradimento inaccettabile

Il fuoriclasse georgiano pronto al clamoroso tradimento. La piazza azzurra è già su tutte le furie, al contrario di quella juventina.

Ormai i calciatori non sono più quelli di un tempo, che si legano alla maglia, si affezionano ai tifosi e non tradiscono mai. Nel corso degli ultimi anni infatti sono sempre più frequenti i tradimenti da parte dei protagonisti di questo sport. Se prendiamo alcuni esempi recenti troviamo di sicuro quello di Calhanoglu, che qualche anno fa non ha rinnovato il contratto con il Milan per trasferirsi a parametro zero sull’altra sponda di Milano.

Andando invece un po’ più indietro nel tempo a fare scalpore fu il passaggio di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus. Nonostante la forte rivalità che contraddistingue le due squadra, il Pipita, dopo che la Vecchia Signora pagò la sua clausola rescissoria da 90 mln di euro, ha deciso di accettare la corte bianconera, per la rabbia di tutto il popolo partenopeo.

Purtroppo per i tifosi azzurri però uno scenario del genere rischia di ripetersi ben presto. Il loro miglior giocatore, ovvero Kvaratskhelia, sta per compiere un tradimento a dir poco inaccettabile. Il georgiano è infatti vicinissimo al trasferimento nella squadra piemontese, come riportato anche dalle recenti dichiarazioni.

Shock Napoli, Kvara ad un passo dalla Juve?

Di recente Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Punto Nuovo. I temi trattati dall’ex numero uno bianconero sono stati diversi, e in un certo qual modo non ha rinunciato nemmeno all’idea di parlare di mercato.

In particolare, quando gli è stato chiesto quale calciatore del Napoli volesse avere alla Juventus, Gigli ha risposto: ”Assolutamente Kvaratskhelia. Mi piace tantissimo e alla Juve farebbe cose straordinarie”. Affermazioni chiare dunque, sul gradimento assoluto che lo stesso ha nei confronti del fuoriclasse partenopeo.

Kvara-Juve, sogno realizzabile?

Quello riguardante il passaggio del calciatore georgiano in bianconero al momento è solamente un sogno di mercato di Cobolli Gigli e, molto probabilmente, di tanti altri tifosi juventini. Al momento infatti non c’è alcuna trattativa o interesse da parte della Vecchia Signora.

Come abbiamo imparato nel corso degli ultimi anni però nel calciomercato può succedere di tutto, e in futuro non è da escludere che Kvara compia un tradimento in stile Higuain nei confronti dei supporters azzurri, per la gioia di quelli torinesi.