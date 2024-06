Krause: «Voglio far diventare il Parma brand mondiale»

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha espresso il suo impegno a lungo termine per il club durante la cerimonia di premiazione del Golden Boy, evidenziando la sua visione per il futuro della squadra. Parlando con Sky Sport, Krause ha sottolineato che l’acquisizione del Parma è vista come un investimento di lunga durata per la sua famiglia, uno che non prevede soluzioni immediate ai problemi, ma piuttosto uno sviluppo graduale e sostenibile. Questa dichiarazione riflette una chiara strategia di stabilizzare e migliorare il club nel tempo, piuttosto che cercare successi rapidi e potenzialmente insostenibili. Il ritorno del Parma in Serie A è un importante passo avanti in questo processo, e le parole di Krause indicano un approccio ponderato e dedicato alla crescita della squadra nel panorama del calcio italiano.

Ecco le sue parole:

«Per noi il Parma è stato un investimento a lungo termine che sarà della mia famiglia per molto tempo. Quando fai un investimento così, non puoi pensare di risolvere i problemi in 3, 6 o 9 mesi. Quello in cui crediamo sono i nostri investimenti nel settore giovanile, nell’analisi delle prestazioni, nella squadra femminile, gli investimenti per rendere il Parma un brand mondiale. Stiamo prendendo queste decisioni per coinvolgere i nostri tifosi a Parma e in tutto il mondo in quello che stiamo facendo. Ci vuole del tempo, abbiamo dei tifosi fantastici e vogliamo coinvolgerli ancora in questo progetto”.

Parma come Atalanta o Bologna? «Entrambi sono dei bellissimi modelli. Rispetto entrambe le proprietà, stanno facendo un lavoro incredibile. Il Bologna ha avuto una stagione fantastica. Perché no? Come prima cosa dobbiamo salvarci in Serie A, poi potremo puntare a Bologna e Atalanta. Un passo alla volta… Acquisti? Penso che abbiamo bisogno di un po’ di giocatori per la Serie A, ma non di grandi cambiamenti. Piano piano…».