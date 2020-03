Klopp ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da “Skysport24”, ribadendo l’importanza del mantenere la distanza sociale di almeno un metro durante questa pandemia. Di seguito alcune sue parole: «Al momento non esiste altra soluzione, è un momento difficile per tutti noi, personalmente non ho mai vissuto una situazione del genere e non sono mai stato così a lungo a casa. Dal punto di vista personale mi sto comportando in maniera rispettosa delle leggi, come tutti gli altri sono logicamente preoccupato per la situazione che ci circonda. Ci sono così tante persone là fuori che hanno problemi molto più grandi, mi sentirei davvero imbarazzato se dovessi parlare dei miei. Questa è la lezione che si impara in questo momento. Ci sarà un momento nel futuro in cui guarderemo indietro e speriamo di poter pensare a questo momento storico come il passato. Tra 10, 20, 30, 40 anni ci guarderemo indietro e penseremo che questo è stato il periodo in cui il mondo ha mostrato le più grandi forme di solidarietà, amore e amicizia.Ho ricevuto un video di persone in un ospedale, appena fuori dalla terapia intensiva, che cantavano You’ll Never Walk Alone. Ho cominciato subito a piangere. Ritengo grandioso tutto ciò che stanno facendo queste persone è incredibile, non solo lavorano ma hanno un grande spirito. Non potrei ammirarle di più di così».