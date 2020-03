Per il secondo giorno consecutivo cala il numero dei nuovi casi di coronavirus in Toscana: a 24 ore dall’ultimo bollettino sono 30 in meno i nuovi positivi al Covid-19. Come riportato da “repubblica.it”, questo è un trend iniziato mercoledì scorso, quando i casi registrati erano stati 273. Diminuiscono, però, anche i tamponi analizzati: dai 2794 di ieri contro i 3084 di oggi. Mentre aumenta il numero dei decessi: 21 in un giorno (e non 19 come comunicato nel bollettino della Regione), tra cui una donna di 58 anni di Viareggio, per un totale di 179 morti dall’inizio dell’epidemia.