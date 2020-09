Keita Balde è pronto ad abbracciare nuovamente l’Italia.

Dopo le sue esperienze con Lazio e Inter, e la sua avventura in Francia con la maglia del Monaco, Keita, infatti, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, domani atterrerà a Genova per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto.

Un nuovo rinforzo per l’attacco di Ranieri. Un’operazione chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni di euro.