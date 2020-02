All’orizzonte si prospetta un calciomercato frizzante. La Juventus e Sarri sono al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Per l’attacco, il tecnico avrebbe chiesto un pupillo. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, il club bianconero acquisterà Mertens nella prossima estate. Mancherebbe solo l’annuncio, previsto per i prossimi mesi. L’attaccante belga è in scadenza di contratto e non ha raggiunto l’accordo con il presidente De Laurentiis.