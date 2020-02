L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi per la sfida esterna contro la Cittanovese. Il 3-4-3 sembra un vestito che si adatta meglio alle esigenze del momento. Potrebbe mutare qualcosa negli interpreti. Stuzzica il tridente over con Ficarrotta, Sforzini e Floriano, con Felici arretrato sulla linea di centrocampo. Partendo dal terzetto d’attacco, Pergolizzi ha mostrato fiducia verso le prestazioni di Ficarrotta: «Ficarrotta ha fatto benissimo, deve credere in se stesso. Sta cominciando a giocare in una maniera diversa, prima giocava solo lateralmente, ora attacca lo spazio dentro il campo. Ben venga il Ficarrotta di domenica scorsa con il Messina, se è quello senza motivazioni visto col San Tommaso. Qui l’obiettivo si raggiunge con le motivazioni e col sacrificio. Devo valutare le condizioni di Crivello e Peretti, in base a questo posso scegliere di giocare con i tre over lì davanti. Peretti sta recuperando, Crivello valutato. Difesa a tre? E’ possibile che sia la scelta giusta, ma durante la partita siamo passati anche a quattro. Per me è fondamentale la consapevolezza nelle prestazioni. Possiamo migliorare, essere più intensi, cinici e cattivi. Dobbiamo essere più compatti fuori casa, lavorando di squadra. Tra casa e fuori si giocano due campionati diversi». Rientrano Vaccaro e Martinelli, ma anche loro non sembrano avere il posto assicurato.