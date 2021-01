Prima del match tra Juventus e Napoli, gara valida per la finale di Supercoppa italiana, sono stati stati esplosi dei fuochi d’artificio.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” per i giochi pirotecnici, sono state emesse 7 denunce per un gruppo di giovani responsabili dell’accaduto. Questi ultimi hanno tentato la fuga attraverso i campi agricoli per poi nascondersi dietro alcune auto in sosta, ma sono stati inseguiti e infine bloccati. La Digos sta valutando se emettere anche il Daspo per i 7 giovani.