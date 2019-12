La Juventus sta facendo un ottimo campionato, la squadra di Sarri è in testa alla classifica. La dirigenza bianconera vorrebbe regalare un rinforzo per gennaio al tecnico toscano, secondo quanto riporta “Tuttosport” la “Vecchia Signora” starebbe imbastendo uno scambio con il Paris Saint Germain tra due centrocampisti, l’obiettivo è Leandro Paredes. L’argentino ha già giocato in Serie A con la maglia della Roma e potrebbe vestire il bianconero, mentre percorso opposto farebbe Emre Can che sta trovando sempre meno spazio nella Juventus.