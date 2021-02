Paulo Dybala, attaccante della Juventus ed ex talento del Palermo, non sta attraversando di certo un bel periodo. L’argentino è fermo da gennaio per un problema al ginocchio che lo doveva tenere lontano dai campi solo per 15 giorni e invece i tempi si sono raddoppiati.

Secondo quanto riporta “Tuttosport”, l’attaccante anche a freddo ha cominciato a sentire delle fitte al ginocchio, quindi impossibile per lui stabilire una data di rientro. Davvero un campionato sfortunato per l’argentino che ha dovuto perdere l’inizio campionato per un infortunio muscolare.