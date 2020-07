Paulo Dybala, talento della Juventus e ex attaccante del Palermo, sta trattando il rinnovo del contratto con i bianconeri. Secondo quanto riporta “Tuttosport” il fuoriclasse argentino avrebbe chiesto circa 15 milioni di euro netti all’anno, mentre i bianconeri ne offrono 8 più 2 di bonus per il rinnovo del contratto. In questi giorni le parti s’incontreranno e si continuerà a trattare, anche perché la volontà del giocatore è quella di restare alla Juventus.