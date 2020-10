L’edizione odierna di Tuttosport rivela un retroscena riguardante la Juventus e Paulo Dybala.

L'ex rosanero non avrebbe preso benissimo la decisione di Pirlo di non schierarlo ieri contro il Crotone.





L’argentino, infatti avrebbe manifestato la propria insoddisfazione a Fabio Paratici, incrociato nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Dybala era reduce dalla lunga trasferta per gli impegni con la sua Nazionale, ma anche da giorni nei quali è stato alle prese con problemi gastrointestinali. Probabilmente anche per questo motivo Pirlo ha deciso di non rischiarlo, quello che è certo è che comunque il tecnico non ha individuato nella sfida di Crotone quella giusta per fargli mettere nelle gambe i primi minuti della stagione.